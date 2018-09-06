Эстония, Латвия и Литва просят запретить товары с надписью «СССР»

06.09.2018 18:16 Три государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — требуют от сети розничных магазинов снять с производства товар с надписью «СССР» и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.



Отмечается, что совместное письмо чиновников прибалтийских государств было направлено в компанию повторно 5 августа.



«Под советскими символами серпа и молота совершались ужасные преступления», — обратился к компании посол Литвы в США Роландас Крисчюнас.



Продажа таких предметов «демонстрирует отсутствие человеческой порядочности», цитирует письмо прибалтийских чиновников агентство BNS. Посол Литвы в США Роландас Крисчюнас допустил, что компания не имела намерений оскорбить кого-либо использованием советской символики.



Тем не менее, Крисчюнас заявил, что сеть розничных магазинов должна «немедленно изъять» футболки и другие товары с символикой СССР, сообщило AP со ссылкой на балтийскую службу новостей.















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