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Залкалиани: Решение США по Сирии является четким посланием, что США не смирятся с посягательством на территориальную целостность и суверенитет


06.09.2018   19:59
Решение США по Сирии является четким посланием, что США не смирятся с нарушением такого фундаментального принципа международного права, как территориальная целостность и суверенитет, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Хочу откликнуться на решение нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки, согласно которому Сирию включили в список тех стран, которые не получат финансовой помощи от США за признание т.н. независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Хотя Сирия и так не пользуется финансовой поддержкой Америки, она не является бенефициаром Америки, однако это – очень важное и четкое послание со стороны нашего главного стратегического партнера, что они не смирятся с нарушением такого главного, фундаментального принципа международного права, как территориальная целостность и суверенитет. Хочу выразить особую благодарность в отношении нашего главного стратегического партнера», — заявил Давид Залкалиани.

Напомним, США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание т.н. независимости оккупированных регионов Грузии.






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