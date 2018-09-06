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В пожарных депо Грузии не будет ни одной машины советского производства


06.09.2018   20:01
Служба управления чрезвычайных ситуаций на будущей неделе проведет презентацию новой техники и дополнительного оснащения спасателей.

После завершения заседания правительства исполняющий обязанностей начальника управления чрезвычайных ситуаций Шалва Хуцишвили заявил о том, что на использование советской техники окончательно будет поставлена точка.

"Сегодня правительство одобрило наше предложение, по которому будет объявлен тендер на покупку 20 пикапов высокой проходимости. Эти пикапы будут предназначены для спасательных групп. В некоторых регионах используют технику советского производства, и этой закупкой мы поставим точку на использовании советской техники. Что касается пожарного направления, будут продолжены закупки. Сейчас идет процесс планировки. Мы ведем переговоры с несколькими крупными европейскими компаниями-производителями пожарных машин, и в течение последующих 2-3 лет в пожарных депо Грузии не будет ни одной машины советского производства. А также мы планируем покупку дополнительного оборудования"- заявил Хуцишвили.

По его же словам, в текущем году было несколько достаточно масштабных лесных пожаров, но с ними довольно быстро и эффективно справились, что в основном было обусловлено новыми пожарными машинами.

"Это дает нам возможность эффективней и быстрей действовать в случае пожаров. Особенно разговор идет о лесных пожарах. В текущем году Грузия закупила технику почти на 13 миллиона, которая поэтапно поставляется. Эта техника полностью предназначена для борьбы с лесными пожарами, и эти вызовы, происшедшие в последние дни, показали, что эта техника абсолютно правильно была куплена. Все эти закупки, и возросшие тактические средства дают нам возможность сказать, что пожара боржомского типа, и масштабных проблем с точки зрения лесных пожаров не будет. Эта техника полностью будет распределена в регионах Грузии. Нужды наших пожарных отрядов в муниципалитетах, где есть высокий риск лесных пожаров, полностью будут удовлетворены техникой. Соответственно, возрастет эффективность"- отметил Шалва Хуцишвили.







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