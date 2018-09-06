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Залкалиани: Не стоит отвечать на пропаганду контрпропагандой
06.09.2018 20:19
Я думаю, что шагом против российской пропаганды не должна быть контрпропаганда, - об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Журналисты поинтересовались тем, как должна ответить Грузия на российскую пропаганду, в том числе в контексте проходящей Тбилиси конференции с российским финансированием.
«Это серьезный вызов не только для Грузии, а и для европейских и других стран. С подобного рода гибридными угрозами мы сталкиваемся везде и очень важно найти эффективные средства. Я думаю, шагом против пропаганды не должна быть контрпропаганда, так как думаю, что одним из самых эффективных средств является демонстрация конкретных результатов на пути европейской и евроатлантической интеграции. В этом направлении у Грузии есть весьма значительные ощутимые результаты», - заявил Залкалиани.
Министр считает, что более эффективным ответом, чем определенные ограничения, будут те действия и деятельность, которые осуществляются руководством Грузии и те результаты, которые уже существуют, в том числе визовая либерализация, решения с последнего саммита НАТО и т.д.
Что касается инициативы оппозиции о создании законодательства в направлении ограничения пропаганды, Залкалиани заявляет, что «обязательно нужно найти эффективные формы для того, чтобы та пропаганда и гибридные угрозы, перед которыми мы сейчас стоим, были бы предотвращены».
«В этом направлении мы активно сотрудничаем с европейскими и американскими партнерами», - отметил Залкалиани.
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