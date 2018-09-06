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Зарплата педагогов, которые работают с учениками с особыми потребностями, увеличится до 500 лари


06.09.2018   20:33
Педагоги, которые работают с учениками с особыми потребностями, получат статус специального педагога и их зарплата увеличится до 500 лари, — об этом об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.

«Эти ученики нуждаются в индивидуальных учебных планах, индивидуальной работе и само собой, участвующие в этом педагоги нуждаются в особых условиях. До этого у таких педагогов не было специального статуса, а сегодняшним постановлениям они получат статус специального педагога и их зарплата увеличится до 500 лари», — заявил Михаил Батиашвили.

По информации министра, в Грузии около 7 000 учеников с особыми потребностями и до 1 700 педагогов.






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