Член ВСЮ оценивает заключение парламентской комиссии как «смертельный приговор для прокуратуры»

06.09.2018 21:42 «Заключение парламентской следственной комиссии равносильно смертельному приговору для прокуратуры», - так оценивает не судья-член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе заключение временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению факта убийства двух молодых людей в результате преступления, произошедшего на улице Хорава в Тбилиси в 1-го декабря 2017 года.

Как заявляет Долидзе, заключение «действительно является солидным трудом».



«Заключение парламентской следственной комиссии равносильно смертельному приговору для прокуратуры. Заключение действительно является солидным трудом и работа комиссии очень хороший прецедент. Фиаско расследования дела об убийстве на улице Хорава должно изучаться на первом курсе юридического факультета: то, как не нужно себя вести во время следствия», - пишет Долидзе в соцсети.



Напомним, временная парламентская комиссия, созданная по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси, накануне большинством голосов утвердила заключение, подготовленное «Европейской Грузией».



67-страничное заключение поддержали девять членов комиссии – сами представители «Европейской Грузии». Вариант же заключения «Грузинской мечты» был поддержан входящими в комиссию четырьмя депутатами от большинства «Грузинской мечты».



Заключение следственной комиссии сначала будет представлено бюро парламента Грузии, а затем для последующего обсуждения его вынесут на пленарное заседание парламента.



Два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.















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