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TI: Российский медиа форум в Грузии - еще одна демонстрация российской гибридной войны в Грузии
07.09.2018 11:10
Еще одна демонстрация российской мягкой силы в Грузии - так комментирует "Международная прозрачность-Грузия" проведение в стране медиа форума, профинансированного Кремлем.
Неправительственная организация распространила специальное заявление, в котором разговор идет о необходимости системного подхода против гибридной войны, который государство должно обеспечить правильной стратегией и конкретными механизмами.
"Для достижения своих стратегических задач в Грузии Российская Федерация активно использует "мягкую силу", что выражается в агрессивной медиа пропаганде, основании неправительственных организаций и фондов, и организации разных форумов. Одной из главных целей этих активностей является усиление антизападных настроений в обществе, и еще большая поляризация населения Грузии"- сказано в заявлении.
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