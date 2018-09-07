На встречах в Брюсселе Бакрадзе обсудил вопрос легального трудоустройства граждан Грузии за рубежом

07.09.2018 11:13 Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе завершил рабочий визит в Брюссель.



По информации предвыборного штаба кандидата в президенты, Бакрадзе рассмотрел вопрос легального трудоустройства граждан Грузии за рубежом с европарламентарием Урмасом Паэтом и еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. По словам представителей Евросоюза, возможность легального трудоустройства граждан Грузии в Европе станет реальной и это важно и для ЕС.



Давид Бакрадзе заявляет, что осуществление данной идеи означает легальный статус, законное трудоустройство и больше зарплат для граждан Грузии, проживающих за рубежом.















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