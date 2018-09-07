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Аппатурай: С Грузией у нас такой регулярный политический диалог, который никто не мог представить себе


07.09.2018   11:25
Между НАТО и Грузией диалог шире и глубже, чем с каким-либо другим государством-нечленом НАТО - заявил в интервью "Первому каналу" специальный представитель Генерального Секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии, Джеймс Аппатурай.

Джеймс Аппатурай подвел итоги 10-летнего сотрудничества НАТО-Грузии.

"Прошло десять лет с создания комиссии НАТО-Грузии. Это хорошее время, чтобы сделать анализ. Прежде всего, поговорим о вооруженных силах. Вооруженные силы Грузии сегодня гораздо более опытные, хорошо выученные, хорошо оснащены, и более совместимы, чем 10 лет назад. Они выглядят так, как канадцы, американцы, или французы. 10 лет назад было не так"- заявил Джеймс Аппатурай.

По его словам, реформы, осуществленные Грузией по поддержке НАТО в сфере обороны, очень помогли вооруженным силам Грузии, и повысили их способность выполнить миссию.

"Сейчас у нас с Грузией такой регулярный политический диалог, который никто не мог представить. Как вижу, диалог между НАТО и Грузией является более широким и глубоким, чем с каким-либо другим государством-нечленом НАТО. У нас непрерывные визиты, учения НАТО в Грузии, практическое сотрудничество, сотрудничество по безопасности на Черном море. Мы часто говорим, что больше НАТО в Грузии, и больше Грузии в НАТО"- отметил Джеймс Аппатурай.







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