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Во Франции не рекомендуют давать аккредитацию журналистам RT и Sputnik


07.09.2018   11:26
Власти Франции советуют не давать аккредитацию журналистам таких СМИ, как RT и Sputnik. Соответствующая рекомендация содержится в докладе, опубликованном Центром анализа, прогнозирования и стратегии МИДа Франции и Института стратегических исследований Минобороны, передает «Росбалт».

В документе под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» указано, что Россия — не единственная страна, которая использует тактики манипулирования информацией.

При этом, замечают авторы доклада, Россия — это «единственное государство, которое делает это так давно и так хорошо, что пропаганда стала его официальной доктриной». В тексте отмечается, что стратегия Москвы «заключается в ослаблении позиций Запада».

Согласно докладу, нужно говорить именно о «кремлевских» манипулятивных тактиках, а не обо всей России. Авторы доклада указывают, что от манипулирования информацией в первую очередь страдают сами россияне.

В разделе «Рекомендации» содержится предложение «ограничить влияние органов иностранной пропаганды».






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