|
|
Во Франции не рекомендуют давать аккредитацию журналистам RT и Sputnik
07.09.2018 11:26
Власти Франции советуют не давать аккредитацию журналистам таких СМИ, как RT и Sputnik. Соответствующая рекомендация содержится в докладе, опубликованном Центром анализа, прогнозирования и стратегии МИДа Франции и Института стратегических исследований Минобороны, передает «Росбалт».
В документе под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» указано, что Россия — не единственная страна, которая использует тактики манипулирования информацией.
При этом, замечают авторы доклада, Россия — это «единственное государство, которое делает это так давно и так хорошо, что пропаганда стала его официальной доктриной». В тексте отмечается, что стратегия Москвы «заключается в ослаблении позиций Запада».
Согласно докладу, нужно говорить именно о «кремлевских» манипулятивных тактиках, а не обо всей России. Авторы доклада указывают, что от манипулирования информацией в первую очередь страдают сами россияне.
В разделе «Рекомендации» содержится предложение «ограничить влияние органов иностранной пропаганды».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна