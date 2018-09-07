Мамикинс: Политический диалог важен, хоть с диктатором и диктаторским режимом

07.09.2018 12:38 В интервью Первому каналу Андрес Мамикинс еще раз говорит о его визитах в Сирию и отвечает на критику политиков в Грузии.



Мамикинс говорит, что находился в Сирии с неформальным визитом в 2016 году и марте 2017 года.



«Мой мандат – начать политический диалог со всеми. Мы говорили с Асадом и мирном процессе. Это не был официальный визит Европарламента. На второй день здесь, в Брюсселе, состоялась большая конференция, которой руководила Могерини. Эта конференция была посвящена важности мирного процесса в Сирии. Главной темой было как помочь Сирии», — заявил Мамикинс.



По его словам, политический диалог важен, хоть с диктатором и диктаторским режимом.



«Я делаю все в этом процессе и для внесения позитивного вклада. Если спросите меня, поеду ли я в Сирию опять, то я скажу, что поеду и в Сирию, и в Москву. Я верю, что политический диалог важен, хоть с диктатором и диктаторским режимом, диалог намного лучше, чем война», — заявил Мамикинс.



Напомним, что член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки обвинил Мамикинса в проведении интересов России.



Вместе с тем, представители парламентского меньшинства сделали жесткие заявление о Мамикинсе. В частности, Серги Капанадзе отметил – «Андрес Мамикинс напрямую замечен службами безопасности Латвии в таких действиях, как например встреча с г-ном Асадом. Кто такой Асад, что он сделал для Грузии в последнее время, это тоже нужно хорошо понимать».



Европарламентарий Андрес Мамикинс сделал первый комментарий для «Моамбе» в Брюсселе в связи с обвинениями оппозиции. Грузины – мои друзья. Я болею за вас и болею за ваше европейское будущее, — заявил Мамикинс в разговоре с Первым каналом.















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