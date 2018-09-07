В случае смерти бывшего судьи Верховного суда, его семье возможно будет назначена компенсация

07.09.2018 13:59 В случае смерти бывшего судьи Верховного суда, его семье, возможно, будет назначена компенсация. Соответствующие изменения войдут в закон о «Государственных компенсациях и государственной академической стипендии», автором которых является председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.



Согласно поправкам, в случае смерти бывшего судьи Верховного суда, до достижения его детей 18-ти лет, нетрудоспособной супруги и детям (несмотря на возраст) будет назначена компенсации в размере 75% от оклада судьи Верховного суда.



Согласно действующему законодательству, данное правило распространяется на смерть действующего члена Верховного суда.



Автор изменений поясняет, что согласно переданной Верховным судом информации, по состоянию на 1 июня 2018 года, компенсация назначена 42 лицам , как судьям Верховного суда.



До сегодняшнего периода, из-за осуществления публичной деятельности, компенсация была назначена и прекращена девяти лицам, пятерым — из-за их смерти.



«Дополнительные ожидаемые расходы на каждую семью, возможно, в месяц будут увеличены с 380 до 560 лари, а за год колеблется — с 4560 лари до 6720 лари», — отмечается в законопроекте.















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