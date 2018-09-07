Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В случае смерти бывшего судьи Верховного суда, его семье возможно будет назначена компенсация


07.09.2018   13:59
В случае смерти бывшего судьи Верховного суда, его семье, возможно, будет назначена компенсация. Соответствующие изменения войдут в закон о «Государственных компенсациях и государственной академической стипендии», автором которых является председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.

Согласно поправкам, в случае смерти бывшего судьи Верховного суда, до достижения его детей 18-ти лет, нетрудоспособной супруги и детям (несмотря на возраст) будет назначена компенсации в размере 75% от оклада судьи Верховного суда.

Согласно действующему законодательству, данное правило распространяется на смерть действующего члена Верховного суда.

Автор изменений поясняет, что согласно переданной Верховным судом информации, по состоянию на 1 июня 2018 года, компенсация назначена 42 лицам , как судьям Верховного суда.

До сегодняшнего периода, из-за осуществления публичной деятельности, компенсация была назначена и прекращена девяти лицам, пятерым — из-за их смерти.

«Дополнительные ожидаемые расходы на каждую семью, возможно, в месяц будут увеличены с 380 до 560 лари, а за год колеблется — с 4560 лари до 6720 лари», — отмечается в законопроекте.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес сектору во Франции представили проекты порта Анаклиа и экономической зоны
Грузия и Китай оформят соглашение по международной автомобильной транспортировке пассажиров и грузов
Грузия запрещает импорт кукурузы на автотранспорте
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян: Отношения Армении с Россией имеют особое значение и должны быть на гораздо более высоком уровне
Пашинян рассказал о гарантиях, которые должны быть после его ухода с поста премьера
Полиция Армении получила от России уведомление об отмене розыска Микаела Арутюняна
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна