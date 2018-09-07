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У нескольких граждан отберут недвижимость в принудительном порядке


07.09.2018   14:13
Из-за проекта объездной дороги Батуми Департаменту автомобильных дорог дали право экспроприации недвижимости нескольких граждан (принудительное изъятие собственности государством с возмещением, или без него).

Объездная дорога Батуми, которая обходит Батуми с восточной стороны, проходит по всей длине Хелвачаурского района. Подавляющая часть дороги будет проходить по густонаселенной территории. Проект начинается у подступа села Махинджаури после южного портала автомобильного тоннеля, существующего на автомобильной дороге международного значения Сенаки-Поти (поворот)-Сарпи. Проект финансируется Азиатским банком развития (ADB) и Инвестиционным банком инфраструктуры Азии (AIIB).

Для осуществления проекта необходимо выкупить существующую на территории недвижимость, но в приказе министра экономики сказано, что с несколькими гражданами соглашение о добровольном выкупе не состоялось.

В частности разговор идет о принадлежащих Давиду Беридзе, Мавиле Велиадзе, и Нино Беридзе 601 квадратном метре земельного участка сельскохозяйственного назначения в Батуми; здании в 21,74 квадратных метров; А также находящемся в их собственности 1000 квадратных метров земельном участке сельскохозяйственного назначения, и 595,87 квадратных метров постройках.







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