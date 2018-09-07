Мамикинс: Моя грузинская мечта, чтобы Грузия стала членом Евросоюза

07.09.2018 14:46 «Европарламент поддерживает Грузию, мы хотим видеть Грузию в нашем экономическом пространстве и членом ЕС», — заявил европарламентарий Андрес Мамикинс.



«После внесения поправок мы начнем работу над компромиссным вариантом. Я убежден, что этот доклад станет основным и ясным посланием для Европы, для всего мира. Это будет подтверждением того, что Европарламент поддерживает Грузию. Мы хотим видеть Грузию в нашем экономическом пространстве и членом ЕС. Вы не найдете ни слова о независимости т.н. Южной Осетии и Абхазии. Я неоднократно говорил, и теперь повторяю, что мы признаем территориальную целостность и суверенитет Грузии », — сказал Мамикинс.



Что касается поправок к варианту доклада, то Мамикинс заявляет, что трудно заведомо говорить, какова будет окончательная версия документа.



Мамикинс убежден, что Европарламент поддержит доклад.



Кроме того, Андрес Мамикинс ответил на мнения, высказанные членами грузинских оппозиционных партий.



«Несмотря на моё большое уважение к Канделаки, я ни пресс-центр Асада, ни друг Путина. Когда я встретился с Канделаки и другими моими коллегами в Грузии, у нас был очень искренний разговор. У меня нет проблем со встречей ни с Георгием Вашадзе, ни с Канделаки. Если у них будет желание, я встречусь с ними. Я бы пообщался с удовольствием и сейчас. Грузины – мои друзья. Я болею за вас и болею за ваше европейское будущее», — заявил Мамикинс в разговоре с Первым каналом.



Напомним, что член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки обвинил Мамикинса в проведении интересов России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

