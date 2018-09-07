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Заседание политсовета «Грузинской мечты» состоится 9 сентября
07.09.2018 16:05
Заседание политсовета партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» состоится 9 сентября.
Заседание политсовета пройдет в центральном офисе партии и начнется в 17:00.
На встрече политсовета обсудят, в какой форме «Грузинская мечта» включится в президентские выборы, которые пройдут 28 октября и какого кандидата поддержит правящая команда.
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