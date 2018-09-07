Заседание политсовета «Грузинской мечты» состоится 9 сентября

07.09.2018 16:05 Заседание политсовета партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» состоится 9 сентября.



Заседание политсовета пройдет в центральном офисе партии и начнется в 17:00.



На встрече политсовета обсудят, в какой форме «Грузинская мечта» включится в президентские выборы, которые пройдут 28 октября и какого кандидата поддержит правящая команда.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

