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Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана
07.09.2018 16:19
Кандидат в президенты Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана.
По словам Усупашвили, логотипом предвыборной кампании будет: грузинский алфавит, нарисованный в государственных границах Грузии.
По его словам, главной заботой главы государства является равномерное распространения, укрепление и усиление грузинской государственности на этой территории.
«Хозяином нашей родины должно быть наше государство. Многопартийное разнообразие должно сбалансировать обще-государственное единство», — заявил Усупашвили.
По его словам, предвыборным слоганом будет: «Больше>можем».
«Больше>можем» означает восстановление и укрепление национально-государственного самоуважения и веры в себя; необходимо вернуть себе веру Агмашенебели, Эквтиме, Анцукелидзе, что мы сможем и тогда у нас все получится», — заявил Давид Усупашвили.
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