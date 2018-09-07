Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана


07.09.2018   16:19
Кандидат в президенты Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана.

По словам Усупашвили, логотипом предвыборной кампании будет: грузинский алфавит, нарисованный в государственных границах Грузии.

По его словам, главной заботой главы государства является равномерное распространения, укрепление и усиление грузинской государственности на этой территории.

«Хозяином нашей родины должно быть наше государство. Многопартийное разнообразие должно сбалансировать обще-государственное единство», — заявил Усупашвили.

По его словам, предвыборным слоганом будет: «Больше>можем».

«Больше>можем» означает восстановление и укрепление национально-государственного самоуважения и веры в себя; необходимо вернуть себе веру Агмашенебели, Эквтиме, Анцукелидзе, что мы сможем и тогда у нас все получится», — заявил Давид Усупашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузии возможно построят завод по производству железнодорожного транспорта «Stadler»
В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ
Бизнес сектору во Франции представили проекты порта Анаклиа и экономической зоны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Пашинян: Все убийцы должны быть призваны к ответственности
Совет Европы: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна