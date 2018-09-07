Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана

07.09.2018 16:19 Кандидат в президенты Давид Усупашвили провел презентацию предвыборного логотипа и слогана.



По словам Усупашвили, логотипом предвыборной кампании будет: грузинский алфавит, нарисованный в государственных границах Грузии.



По его словам, главной заботой главы государства является равномерное распространения, укрепление и усиление грузинской государственности на этой территории.



«Хозяином нашей родины должно быть наше государство. Многопартийное разнообразие должно сбалансировать обще-государственное единство», — заявил Усупашвили.



По его словам, предвыборным слоганом будет: «Больше>можем».



«Больше>можем» означает восстановление и укрепление национально-государственного самоуважения и веры в себя; необходимо вернуть себе веру Агмашенебели, Эквтиме, Анцукелидзе, что мы сможем и тогда у нас все получится», — заявил Давид Усупашвили.















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