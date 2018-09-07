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Вольский: Нападки оппозиционных партий на Мамикинса служат только одной цели - внести хаос вокруг Грузии


07.09.2018   17:22
Один из лидеров парламентского большинства Гия Вольский считает, что нападки оппозиционных партий на европарламентария Андреса Мамикинса служат только одной цели — внести хаос вокруг Грузии, в том числе и на международной арене.

Как отметил Гия Вольский, представители оппозиционных партий оказались в труднейшей ситуации.

«В отношении докладчика были проведены очень аморальные нападки. Это не критичные или деловые замечания, это то, что категорически и принципиально противоречит не только взглядам докладчика, но и взглядам организации на международном уровне, которая признала Грузию как важного партнера. Этому попытались противостоять, цель одна — внесение хаоса вокруг Грузии и везде, в том числе и на международной арене», — заявил Гия Вольский.

Напомним, что представители парламентского меньшинства обвинили содокладчика Грузии в ПАСЕ Мамикинса в деятельности в интересах правящей партии "Грузинская мечта".






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