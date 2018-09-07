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Ребекка Хармс: Не позволяйте Эрдогану ослабить верховенство закона в Грузии
07.09.2018 17:41
Не позволяйте Эрдогану ослабить верховенство закона в Грузии - пишет в социальной сети "Твиттер" депутат Европарламента Ребекка Хармс.
Она призывает всех, подписать петицию в поддержку Университета Черного моря IBSU.
"Поддержите Международный университет Черного моря! Прошу вас, подпишите петицию. Не давайте Эрдогану возможность ослабить верховенство закона в Грузии"- пишет Ребекка Хармс.
Ребекка Хармс является членом партии зеленых "Европейский свободный альянс". А также она председатель Парламентской Ассамблеи Евронест.
Напомним, что власти Грузии лишили IBSU права набирать студентов в нынешнем году. Причиной была названа задолженность университета государству, которая является спорной и рассматривается в суде. Несмотря на это, университет выплатил всю задолженность, однако власти не изменили своего решения. Предполагается, что решение властей было продиктовано требование Турции закрыть учебные заведения, которые, по мнению представителей Турции, связаны с кровным врагом Эрдогана - Фетхулаххом Гюленом. В Грузии полагают, что именно это стало причиной закрытия колледжа им. Демиреля в Тбилиси несколько лет назад.
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