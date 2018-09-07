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Сергеенко: пациентам, которым лечение от гепатита С не помогло, предложат новую возможность лечения


07.09.2018   17:49
«Показатель излечения в рамках программы гепатита С составляет 98,2%, на протяжении данного периода безуспешным лечение оказалось для 490 пациентов», — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.

По его словам, с октября пациентам данной категории будет дана новая возможность излечиться.

«Ни один медикамент не действует на 100%. Буквально накануне у нас была телеконференция о данных пациентах, которым с октября будет дана новая возможность излечиться», — заявил министр.

Что же касается вопроса, сколько пациентов воздерживаются от лечения из-за того, что в процессе лечения нужно воздерживаться от принятия алкоголя, по словам Сергеенко, если в первый год программы лечения от гепатита С количество желающих было высоким, сейчас же этот показатель значительно снизился.

«Не скажу, что сейчас этот показатель равен нулю, но могу приблизительно сказать, что из 100 000 человек, которым требуется лечение, несколько десятков воздержались», — заявил Давид Сергеенко.






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