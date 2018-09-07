Крах правосудия, давление на «Рустави 2», неформальное правление Бидзины Иванишвили - отчет Европарламента

07.09.2018 18:11 Грузинская делегация уже убедилась, что отчет подготовленный Европарламентом по Грузии, будет суровым. В документ попадет давление власти на "Рустави 2", и неформальное правление Бидзины Иванишвили. Предположительно, к последней версии отчета добавят еще одно замечание, связанное с отсутствием справедливого суда, и крахом правосудия в стране.



"Нынешняя власть Грузии должна понимать, что всегда, когда нарушает именно те обязательства, которые она взяла с точки зрения создания демократической системы, как сторона, подписавшая договор Ассоциации с Евросоюзом, она создает угрозу европейскому будущему страны.



Именно поэтому существует много вопросов, и в этот отчет войдут многие поправки"- заявила одна из лидеров "Национального движения" Саломе Самадашвили.



По словам депутата "Европейской Грузии" Георгия Канделаки, власть Грузии должна ответить на главный вопрос, почему лицо радикальной пророссийской партии Андрей Мамикинс является главным союзником "Грузинской мечты" в Европарламенте.















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