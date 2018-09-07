Кобахидзе: Налоги нужно платить, а СМИ нужна свобода

07.09.2018 18:29 «Налоги нужно платить, а медии нужна свобода», — заявил в связи с сегодняшним заявлением телекомпании «Иберия» председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, гарантом обоих принципов в Грузии является «Грузинская мечта».



«Мой ответ прост. Налоги нужно платить, а СМИ нужна свобода и гарантов обоих этих принципов является «Грузинская мечта», наша власть и соответственно, на основании этого принципа мы и действуем. Мы с 2012 года работаем согласно этому принципу. Медиа стала свободной с 2012 года и этот принцип будет тщательно соблюдаться», — заявил председатель парламента Грузии.



Вместе с тем, по словам Кобахидзе, догадки и сплетни заявления о том, что как будто, было предложение о решении финансовых проблем взамен на то, чтобы уступить телевидение.



«Это определенные догадки и сплетни, которые я не буду комментировать. Принцип определен и мы действуем в соответствии с ним», — заявил Кобахидзе.



Телекомпания «Иберия» сегодня распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.















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