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«Грузинская мечта» поможет деньгами независимому кандидату
07.09.2018 18:35
После того, как 8 сентября истечет срок подачи в ЦИК заявлений от политических партий и инициативных групп о регистрации кандидатов в президенты, члены «Грузинской мечты» обсудят, кого из претендентов на высший государственный пост поддержать. Об этом заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахилще.
По словам председателя парламента, члены правящей партии соберутся 9 сентября, после чего заявят о поддержке конкретного независимого кандидата. Ему будет оказана «широкая поддержка», в том числе финансовая. Кобахидзе также добавил, что «Грузинская мечта» обратится к донорам, которые были готовы поддержать ее кандидата, и попросит перечислить пожертвования в фонд независимого претендента на пост президента.
Кроме того, как заявил спикер, представители «Грузинской мечты» будут принимать участие в мероприятиях в рамках предвыборной кампании независимого кандидата.
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