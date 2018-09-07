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В Грузии могут запретить ношение чадры, никаба и бурки в общественных местах


07.09.2018   21:10
В Грузии ношение в общественных местах чадры, никаба и бурки, возможно, будет наказываться в административном порядке.

С инициативой осуществления соответствующих изменения в «Кодексе административных правонарушений» выступает член фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани.

На ближайшем заседании бюро парламента будет представлен проект Эмзара Квициани, согласно которому, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах ношение чадры, никаба и бурки будет штрафоваться на сумму 500 лари. За тоже действие, совершенное вторично, штраф составит 1500 лари.

Вместе с тем, запрет не распространится на сотрудниц аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

«Причиной подготовки законопроекта является участившееся в последний период в Грузии хождение туристок в чадре, никабе и бурке. Эта одежда не дает возможности идентификации человека, кроме этого, содержит угрозы с точки зрения терроризма. В европейских странах в этом плане уже действуют запреты. В частности, хождение в чадре, никабе и бурке запрещено: в Голландии, Бельгии, Франции, Австрии, Болгарии и Латвии. С 1 июля нынешнего года к этим странам присоединилась и Дания», - говорится в пояснительной записке проекта.






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