В Грузии могут запретить ношение чадры, никаба и бурки в общественных местах

07.09.2018 21:10 В Грузии ношение в общественных местах чадры, никаба и бурки, возможно, будет наказываться в административном порядке.



С инициативой осуществления соответствующих изменения в «Кодексе административных правонарушений» выступает член фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани.



На ближайшем заседании бюро парламента будет представлен проект Эмзара Квициани, согласно которому, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах ношение чадры, никаба и бурки будет штрафоваться на сумму 500 лари. За тоже действие, совершенное вторично, штраф составит 1500 лари.



Вместе с тем, запрет не распространится на сотрудниц аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.



«Причиной подготовки законопроекта является участившееся в последний период в Грузии хождение туристок в чадре, никабе и бурке. Эта одежда не дает возможности идентификации человека, кроме этого, содержит угрозы с точки зрения терроризма. В европейских странах в этом плане уже действуют запреты. В частности, хождение в чадре, никабе и бурке запрещено: в Голландии, Бельгии, Франции, Австрии, Болгарии и Латвии. С 1 июля нынешнего года к этим странам присоединилась и Дания», - говорится в пояснительной записке проекта.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

