Грузия экстрадировала в США российского хакера

08.09.2018 11:12 Грузия экстрадировала в США гражданина России, обвиняемого в совершении кибератак на американские компании. Об этом сообщили в пресс-службе Секретной службы США.



Как отмечается, задержанный — 35-летний житель Москвы Андрей Тюрин, был арестован властями Грузии по запросу США.



Расследование, предшествовавшее задержанию российского хакера, Секретная служба США проводила совместно с ФБР.



По данным следствия, с 2012 по 2015 годы Тюрин осуществлял хакерские атаки на американские компании. Американские власти вменяют ему кражу личных данных более 100 миллионов человек. Заместитель директора ФБР Уильям Суинни отметил, что это «крупнейшая в истории США кража личных данных потребителей у американского финансового института».



«Андрей Тюрин подозревается в том, что на протяжении длительного времени пытался взломать компьютерные системы финансовых институтов и публикаторов финансовых новостей», — заявил Суинни на брифинге в пятницу.



Тюрин действовал в составе преступной группы из четырех человек. Трое других членов группировки находились в Израиле. Двое из них были арестованы властями Израиля в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м. Третий арестован властями США в 2016 году.



Если американский суд признает Тюрина виновным, ему грозит длительный срок заключения, вплоть до 30 лет тюрьмы.















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