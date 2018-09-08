Трамп извинился за то, что заснул во время выступления Барака Обамы

08.09.2018 13:56 Президент США Дональд Трамп заявил, что заснул, слушая выступление экс-президента Барака Обамы, в котором тот раскритиковал действующего президента.



«Я извиняюсь. Я начал смотреть выступление Обамы, но заснул. Он очень хорош, чтобы засыпать», - заявил Трамп.



По словам президента США, «если бы на выборах президента страны в 2016 году победили демократы, то вместо экономического роста в 4,2% был бы спад в 4,2%».



Вчера, выступая в Иллинойсе, Барак Обама раскритиковал президента Трампа. По словам бывшего президента, Трамп использует в свою пользу страхи американцев и этим вносит в общество разлад.















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