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Экстрадиции российского хакера требовала и Москва - Главпрокуратура
08.09.2018 17:45
Помимо властей США, экстрадиции россиянина, обвиняемого в совершении кибератак на американские компании, требовала и Россия. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили сегодня в пресс-службе Главной прокуратуры страны.
Секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина накануне.
«После задержания в Грузии, экстрадиции разыскиваемого Андрея Тюрина, кроме американской стороны, потребовала также и Россия. Суд счел приемлемым его экстрадицию в обе страны. В таком случае соответствующее окончательное решение принимает министр юстиции», — сказали в прокуратуре.
35-летний житель Москвы Андрей Тюрин был арестован властями Грузии по запросу США. Американская сторона считает, что Тюрин причастен к «крупнейшей в истории США краже личных данных потребителей у американских финансовых институтов».
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