Зурабишвили представила в ЦИК подписи её сторонников

08.09.2018 18:07 Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили представила в Центральную избирательную комиссию необходимые подписи для регистрации ееё кандидатом на выборах президента.



Как она заявила журналистам, в избирательную администрацию внесено более 72-х тыс. подписей.



Зурабишвили рассказала и о своих планах в рамках предвыборной кампании и отметила, что проведет встречи с населением во всех регионах.



«Хочу поблагодарить всех, кто работал над сбором подписей. А также, спасибо тем гражданам, которые поставили свои подписи и дали мне возможность быть зарегистрированным кандидатом на выборах. Благодарю и тех, кто не подписался, так как я буду и их президентом», — заявила Саломе Зурабишвили.



По словам независимого кандидата, второй этап её кампании начнется 12 сентября с Кутаиси.



Саломе Зурабишвили воздержалась от комментариев насчет завтрашнего заседания политсовета «Грузинской мечты», где будет обсуждаться вопрос о поддержке правящей командой одного из кандидатов в президенты Грузии.















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