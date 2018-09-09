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Российская патриархия угрожает прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом


09.09.2018   11:11
Российская патриархия угрожает прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА Новости.

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия. <…> Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, своими последними действиями Константинопольский патриархат «по сути, ставит себя вне того, что мы называем «каноническим полем», — вне правового поля вселенского православия». Митрополит отметил, что в РПЦ считают исчерпанными «средства церковной дипломатии» в отношениях с Константинопольской церковью.

«Константинопольская сторона поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», - подчеркнул он.

Как известно, Константинопольский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.






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