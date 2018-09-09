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Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
09.09.2018 12:47
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит Армению с официальным визитом 10 сентября.
Как сообщили Первому каналу из пресс-службы премьера Грузии, официальная церемония встречи Мамуки Бахтадзе состоится в Доме правительства Армении.
Главу правительства примет армянский коллега Никол Пашинян. Запланирована встреча премьер-министров двух стран тет-а-тет, которая позднее продолжится в расширенном формате, с участием членов правительств.
После встречи Мамука Бахтадзе и Никол Пашинян сделают заявления для СМИ. В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и председателем парламента Арой Баблояном.
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