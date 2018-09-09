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«Грузинский марш» требует от вице-капитана сборной Грузии извинений за протест против насилия над ЛГБТ-сообществом


09.09.2018   14:26
В том случае, если вице-капитан национальной сборной Грузии Гурам Кашия извинится за поддержку ЛГБТ-сообщества, запланированный на сегодня перформанс во время игры с латвийской футбольной командой будет отменен», - об этом заявил представитель «Грузинского марша» Константин Моргошия на проведенной сегодня пресс-конференции.

По его же словам, в том же случае, если Гурам Кашия не извинится, представители «Грузинского марша» и еще нескольких движений в разных секторах стадиона устроят перформанс, который, в частности, будет выражаться и в возгласах.

«Исходя из того, что есть реальный шанс, что наша команда сыграет с положительным результатом, после того, как была одержана победа над Казахстаном, мы сделали предложение в связи с Гурамом Кашия. Мы это предложение прежде несколько раз распространили, и вчера официально написали ему, что если футбол принадлежит всем, тогда – он и наш, тех людей, для кого шаг Гурама Кашия неприемлем. Поэтому мы обратились к Гураму Кашия, сказав, что, разумеется, мы не может заставить его изменить мнение или передумать, однако, чтобы исключить кривотолки, что якобы он это сделал ради провокации или с другой какой-либо выгодой, пусть он извинится. Извинение ни для кого не унизительно. Он может оставаться на своей позиции, просто пусть скажет, что если его шаг оскорбил чьи-либо религиозные убеждения, то он извиняется. Мы в этом случае всякие перформансы и акции, запланированные не только нами, а и приблизительно 26-тью группами, которые намерены прийти на стадион, отменим», - заявил Константин Моргошия.






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