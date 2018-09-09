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МВД Грузии прудпреждает - свобода выражения не должна выходить за рамки закона


09.09.2018   14:28
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с футбольным матчем между Грузией и Латвией.

Как сообщают МВД, на любые действия, выходящие за пределы, допустимые законом о свободе выражения мнения, последует предполагаемое законодательством строжайшее реагирование со стороны полиции.

«Как известно общественности, 9 сентября 2018 года, в 20:00, в Тбилиси на «Динамо Арене» им. Бориса Пайчадзе пройдет матч второго тура Лиги наций УЕФА между футбольными сборными Грузии и Латвии.
Согласно распространенной информации, определенная часть болельщиков, которые придут на матч, планирует поддержать Гурама Кашия, а другая часть – выразить протест в отношении него, из-за сделанного им заявления.

Функцией МВД является охрана правопорядка. Вместе с тем министерство уважает право на свободу выражения мнения всех граждан и защищает их безопасность независимо от их пола, цвета кожи, религии, политических убеждений или других признаков.

Соответственно, Министерство внутренних дел призывает каждого из граждан в ходе матча соблюдать общественный порядок, чтобы было обеспечено его проведение в безопасной обстановке. В противном случае, на любые действия, которые выйдут за пределы допустимые законом о свободе выражения мнения и создадут угрозу безопасности и здоровью граждан, последует предполагаемое административным и уголовным законодательством строжайшее реагирование со стороны полиции», - отмечается в заявлении МВД.






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