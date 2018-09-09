Президент Молдовы угодил в ДТП

09.09.2018 18:05 Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в серьезное ДТП. По одной из версий, которую приводит издание Newsmaker.md, совершавший обгон машины грузовик птицефермы выехал на встречную полосу. МВД страны сообщает, что в результате столкновения повреждения получили два автомобиля официального кортежа, пострадали несколько человек.



Местные СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что серьезные ранения получила мать главы государства. По данным портала Unimedia, у женщины несколько переломов. Она была госпитализирована бригадой скорой помощи.



Сам президент, судя по данным Службы государственной охраны, серьезных травм не получил, отделавшись царапинами и синяками. Советник Додона Игоря Максим Лебединский заявил, что глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась.



Впрочем, по данным СМИ, пользователи социальных сетей в Молдове, которые проезжали мимо места ДТП, пишут, что Додон был окровавлен. Его якобы увезла скорая поморщь. В интернете также появились кадры записи с видеорегистратора, предположительно, запечатлевшее момент столкновения.















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