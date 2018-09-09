«Грузинская мечта» решила поддержать Саломе Зурабишвили

09.09.2018 18:30 «Грузинская мечта» будет поддерживать Саломе Зурабишвили на выборах президента. Об этом после заседания политсовета заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Саломе Зурабишвили является независимым кандидатом в президенты.



Прием заявок на регистрацию кандидатов в президенты завершился 8 сентября.



Всего в ЦИК поступило 46 заявок. 26 из них — представили инициативные группы, а 20 – партии.



Желающие зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты должны представить в ЦИК подписи сторонников. Последний срок – 18 сентября, а регистрация завершится 28 сентября.



К этому времени зарегистрированы 6 кандидатов в президенты: 1. Михаил Гела Салуашвили «Союз восстановления справедливости — глас нации: Господь — наша истина» 2. Звиад Багдавадзе — «Гражданская платформа — Новая Сакартвело» 3. Шалва Нателашвили «Лейбористская партия Грузии» 4. Давид Бакрадзе — «Европейская Грузия — движение за свободу» 5. Григол Вашадзе — «Единое национальное движение» и Ираклий Горгадзе — «Движение за свободную Грузию».



У «Грузинской мечты» не будет своего кандидата в президенты.



Выборы президента в Грузии состоятся 28 октября этого года.

















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