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Священников РПЦ не впустили Грецию
09.09.2018 18:39
Несколько священников Русской православной церкви (РПЦ) пожаловались на проблемы с получением шенгенских виз через консульство Греции, что связано с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопроса предоставления автокефалии украинской церкви, пишет "Русская служба BBC" со ссылкой на источники.
Краснодарский священник Василий Плиска рассказал ВВС, что подавал запрос в греческое консульство на мультивизу для поездки на Афон, однако получил кратковременную визу на 45 дней.
Близкий к Константинополю источник ВВС рассказал, что это новая политика правительства Греции. "Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", – пояснил он.
Источники в РПЦ и Константинополе сообщили, что проблемы с визами у российских священников связаны с процессом предоставления независимости украинской церкви.
"Константинопольский патриархат борется с Русской церковью за влияние в православном мире", – пояснил источник в РПЦ.
Еще один собеседник издания рассказал, что у Московского и Константинопольского патриархатов сейчас "острые отношения из-за Украины".
Константинопольский патриархат тесно связан с греческой церковью, а монастыри на горе Афон напрямую подчинены Вселенскому патриархату. Источник, близкий к Константинополю, рассказал, что духовенство Константинопольского патриархата получает зарплату из бюджета греческой церкви.
Сейчас РПЦ пытается помешать получению Украиной автокефалии, угрожая большим расколом, подобным расколу 1054 года, когда христиане разделились на католиков и православных.
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