На акциях протеста в России против пенсионной реформы задержали более 1000 человек

10.09.2018 11:32 В России на акциях протеста против пенсионной реформы задержаны более 1000 человек.



По информации правозащитной организации ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в целом же в масштабах России задержаны, по меньшей мере, 1018 человек.



Напомним, 9 сентября в России прошли акции против пенсионной реформы.



Согласно проекту реформы, пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.















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