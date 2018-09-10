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На акциях протеста в России против пенсионной реформы задержали более 1000 человек
10.09.2018 11:32
В России на акциях протеста против пенсионной реформы задержаны более 1000 человек.
По информации правозащитной организации ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в целом же в масштабах России задержаны, по меньшей мере, 1018 человек.
Напомним, 9 сентября в России прошли акции против пенсионной реформы.
Согласно проекту реформы, пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.
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