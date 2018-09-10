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Кобахидзе: Позиция Зурабишвили в связи с войной 2008 года соответствует позиции «Грузинской мечты»


10.09.2018   11:36
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, позиция кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в связи с войной 2008 года соответствует позиции «Грузинской мечты». Об этом Кобахидзе заявил в ответ на вопрос журналистов на брифинге, проведенном после состоявшегося накануне заседания политсовета партии.

По словам Ираклия Кобахидзе, Саломе Зурабишвили является самым достойным кандидатом, и она способна осуществлять президентские полномочия надлежащим образом.

«Вы упомянули вопрос войны. Мы слышали ее пояснение касательно своих заявлений, и ее пояснение соответствует позиции «Грузинской мечты». Напомню, в чем заключалось это пояснение: г-жа Саломе Зурабишвили отметила, что в 2008 году агрессором была Россия, она была и, соответственно, инициатором войны, по ее сценарию развивались процессы в августе 2008 года в Грузии. Однако необходимым условием для осуществления этого сценария были те действия, которые, к сожалению, тогда осуществила власть Саакашвили, и если бы не авантюристический подход и безрассудство, Российская Федерация не смогла бы осуществить этот свой сценарий. Таково ее уточнение, конкретизация и это полностью соответствует, разумеется, нашей позиции», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Следует отметить, что до "разъяснений" своих позиций Саломе Зурабишвили не раз повторяла российский миф о том, что военные действия в 2008 году начала Грузия. Оппозиция называет ее открытым проводником российских интересов.

«Грузинская мечта» вчера после решения, принятого на заседании политсовета партии, призвала общество поддержать кандидатуру Саломе Зурабишвили на пост президента Грузии.






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