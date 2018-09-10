Глава МИД Литвы посетит Грузию с официальным визитом

10.09.2018 11:43 Сегодня Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



Визит главы внешнеполитического ведомства Литвы начнется во второй половине дня со встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



По информации посольства Литвы в Грузии, завтра с утра Линкявичюс проведет встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Позднее, планируется участие гостя в конференции «Фонда Маккейна», на котором Линкявичюс будет говорить о вопросах безопасности Европы. Также состоятся встречи с президентом Георгием Маргвелашвили и премьером Мамукой Бахтадзе.



Вечером запланированы неформальные встречи в администрации президента и со своим грузинсквизитв Грузиюим коллегой Давидом Залкалиани.















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