Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Армению

10.09.2018 13:24 Начался официальный визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Армению. В международном аэропорту «Звартноц» главу правительства Грузии встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.



В Доме правительства Армении прошла официальная церемония встречи премьер-министра Грузии. Мамуку Бахтадзе принял армянский коллега Никол Пашинян. Были осполнены гимны двух стран. Главы правительств представили друг другу членов делегаций.



Сегодня же запланирована встреча министров тет-а-тет, которая позднее продолжится в расширенном формате, с участием членов правительств.



В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и председателем парламента Арой Баблояном.















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