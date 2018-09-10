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Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Армению
10.09.2018 13:24
Начался официальный визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Армению. В международном аэропорту «Звартноц» главу правительства Грузии встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
В Доме правительства Армении прошла официальная церемония встречи премьер-министра Грузии. Мамуку Бахтадзе принял армянский коллега Никол Пашинян. Были осполнены гимны двух стран. Главы правительств представили друг другу членов делегаций.
Сегодня же запланирована встреча министров тет-а-тет, которая позднее продолжится в расширенном формате, с участием членов правительств.
В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и председателем парламента Арой Баблояном.
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