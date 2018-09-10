В августе Саломе Зурабишвили получила в качестве дохода только 40 лари

10.09.2018 13:34 Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили с 1 по 21 августа включительно получила в качестве дохода только 40 лари. Информация о финансовой отчетности фонда избирательной кампании Саломе Зурабишвили размещена на веб-странице Службы государственного аудита Грузии.



Что касается расходов, то в рамках избирательной кампании за данный период Зурабишвили было потрачено 1740 лари, откуда 400 лари – на аренду автотранспортных средств, 1300 лари – на мероприятия. 40 лари – это расходы на банковское обслуживание.



Как известно, «Грузинская мечта» призывала общество поддержать кандидатуру Саломе Зурабишвили на пост президента Грузии. Как сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, поддержка независимого кандидата будет в том, что «Грузинская места» призовет своих жертвователей направить средства в фонд, созданный Саломе Зурабишвили.















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