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Минфин: Новый Таможенный кодекс - это современное европейское законодательство, созданное с учетом лучшего опыта
10.09.2018 13:46
Это современное европейское таможенное законодательство, созданное с учетом лучшего опыта, - так оценил министр финансов Грузии Иване Мачавариани проект нового Таможенного кодекса, с которым он ознакомил в Поти импортеров и представителей бизнес-сектора.
По словам министра, новый проект Таможенного кодекса основывается на следующих принципах: внедрение простых и справедливых правил, создание стабильной и прогнозируемой бизнес-среды, внедрение еще более гибких таможенных процедур, сокращение для частного сектора расходов, связанных с внешней торговлей.
«В рамках объявленных правительством реформ, хочу представить важнейшую инициативу. Министерство финансов при участии грузинских экспертов и экспертов Евросоюза завершило работу над проектом нового Таможенного кодекса. Это современное европейское таможенное законодательство, созданное с учетом лучшего опыта, которое основывается на следующих принципах: внедрение простых и справедливых правил, создание стабильной и прогнозируемой бизнес-среды, внедрение еще более гибких таможенных процедур, и, что главное, сокращение для частного сектора расходов, связанных с внешней торговлей», - заявил Мачавариани.
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