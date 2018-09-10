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Бакрадзе: Нельзя допускать, чтобы президентом в Грузии стала Саломе Зурабишвили


10.09.2018   17:05
"Оппозиция уже обязана выиграть эти выборы. Нельзя допускать, чтобы у Грузии был президент, который вредит государству и государственным интересам"- так кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе отозвался на поддержку "Грузинской мечтой" кандидатуры Саломе Зурабишвили в президентских выборах.

По словам Бакрадзе, правящая команда поддержала политика, которая обвиняет свою страну в начале войны.

"Этим выбором "Грузинская мечта" зафиксировала, что нынешняя власть поддерживает человека, политика, которая не раз открыто и публично заявляла, что Грузия является агрессором, и обвинила свою страну в начале войны на своей же территории. Этим выбором "Грузинская мечта" стерла линию разделения, которая до сих пор проходила по партийной симпатии и партийному интересу. Сегодня уже водоразделом не является партийная симпатия, сегодня водоразделом является интерес грузинского государства. Хотим ли мы, грузины, чтобы президентом был человек, объявивший нашу с вами родину агрессором, и обвинивший в начале войны.

Это решение изменило политическую реальность, и политический ландшафт. Поэтому хочу обратиться, прежде всего, к сторонникам "Грузинской мечты": между нами могут быть очень большие партийные и политические отличия, но сейчас все мы грузины, граждане этой страны, и только после этого принадлежим к разным политическим партиям. Я не сомневаюсь в вашем патриотизме, и надеюсь, что для вас, сторонников "Грузинской мечты", на первом месте всегда будет Грузия, а не партия, не "Грузинская мечта" и власть.

Хочу обратиться к другим оппозиционным кандидатам, зарегистрированным в этих выборах: после вчерашнего решения "Грузинской мечты" оппозиция просто обязана выиграть эти выборы, потому, что обязанностью всех нас является не допустить, чтобы у Грузии был президент, который вредит нашим национальным и государственным интересам. Поэтому я призываю всех оппозиционных кандидатов, прекратить, и остановить атаку и нападки друг на друга, и перейти на режим ненападения, и весь наш оппозиционный ресурс направить на то, чтобы не допустить президентство Саломе Зурабишвили в Грузии"- заявил Давид Бакрадзе.

Напомним, вчера правящая команда заявила, что на президентских выборах поддержит Саломе Зурабишвили.







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