Мамука Бахтадзе встретился с Николом Пашиняном

10.09.2018 17:21 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Как сообщают в пресс-службе премьера, в ходе встречи с глазу на глаз стороны говорили о добрососедских отношениях, существующих между двумя странами, было подчеркнуто сотрудничество Грузии и Армении в различных сферах. Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с назначением на пост и выразил надежду, что его официальный визит в Армению поспособствует еще большему развитию отношений между двумя странами.



Мамука Бахтадзе поблагодарил премьер-министра Армении за прием и обратил внимание на важные реформы, осуществленные в Грузии. Глава правительства отметил, что будет предпринят не один важный шаг, направленный на трансформацию и быстрое развитие экономики страны.



Премьер-министр Грузии также подчеркнул европейские и евроатлантические устремления страны и отметил, что европейская интеграция является цивилизационным выбором грузинского народа.



После встречи один на один во Дворце правительства Армении состоялись переговоры в расширенном формате при участии членов правительств двух стран.



Стороны обсудили потенциал дальнейшего углубления существующих торгово-экономических отношений Армении и Грузии, а также вопросы сотрудничества в сферах туризма и энергетики. Грузинская сторона выразила готовность обменяться опытом в осуществлении успешных реформ.



Во встрече в расширенном формате приняли участие министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, заместитель председателя парламента Георгий Вольский и руководитель «Грузинской железной дороги» Давид Перадзе.















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