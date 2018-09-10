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Мамука Бахтадзе встретился с Николом Пашиняном


10.09.2018   17:21
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщают в пресс-службе премьера, в ходе встречи с глазу на глаз стороны говорили о добрососедских отношениях, существующих между двумя странами, было подчеркнуто сотрудничество Грузии и Армении в различных сферах. Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с назначением на пост и выразил надежду, что его официальный визит в Армению поспособствует еще большему развитию отношений между двумя странами.

Мамука Бахтадзе поблагодарил премьер-министра Армении за прием и обратил внимание на важные реформы, осуществленные в Грузии. Глава правительства отметил, что будет предпринят не один важный шаг, направленный на трансформацию и быстрое развитие экономики страны.

Премьер-министр Грузии также подчеркнул европейские и евроатлантические устремления страны и отметил, что европейская интеграция является цивилизационным выбором грузинского народа.

После встречи один на один во Дворце правительства Армении состоялись переговоры в расширенном формате при участии членов правительств двух стран.

Стороны обсудили потенциал дальнейшего углубления существующих торгово-экономических отношений Армении и Грузии, а также вопросы сотрудничества в сферах туризма и энергетики. Грузинская сторона выразила готовность обменяться опытом в осуществлении успешных реформ.

Во встрече в расширенном формате приняли участие министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, заместитель председателя парламента Георгий Вольский и руководитель «Грузинской железной дороги» Давид Перадзе.






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