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Бахтадзе и Пашинян договорились об увеличении грузооборота между странами до 1-го миллиарда долларов
10.09.2018 17:23
«Грузооборот Грузии-Армении должен возрасти до 1 млрд. долларов», — заявили премьер — министры Грузии и Армении после встречи.
Никол Пашинян заявил, что об этом стороны договорились во время встречи с Мамукой Бахтадзе. По словам премьер-министра Грузии, над планом конкретных действий будет работать межправительственная комиссия двух стран, встреча которой состоится ближе к концу сентября.
Торговля, экономика, туризм, инновации и сотрудничество в сфере образования — это те вопросы, которые главы правительств двух стран и члены делегации рассмотрели в конце встречи.
Мамука Бахтадзе поблагодарил Никола Пашиняна за прием и поздравил с приближающимся Днем независимости, который Армения отмечает 21 сентября.
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