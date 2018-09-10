Бахтадзе и Пашинян договорились об увеличении грузооборота между странами до 1-го миллиарда долларов

10.09.2018 17:23 «Грузооборот Грузии-Армении должен возрасти до 1 млрд. долларов», — заявили премьер — министры Грузии и Армении после встречи.



Никол Пашинян заявил, что об этом стороны договорились во время встречи с Мамукой Бахтадзе. По словам премьер-министра Грузии, над планом конкретных действий будет работать межправительственная комиссия двух стран, встреча которой состоится ближе к концу сентября.



Торговля, экономика, туризм, инновации и сотрудничество в сфере образования — это те вопросы, которые главы правительств двух стран и члены делегации рассмотрели в конце встречи.



Мамука Бахтадзе поблагодарил Никола Пашиняна за прием и поздравил с приближающимся Днем независимости, который Армения отмечает 21 сентября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

