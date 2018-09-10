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Министр образования отправил в отставку ряд руководителей министерства и входящих в него центров


10.09.2018   17:25
Министр образования Грузии Михаил Батиашвили отправил в отставку директора Национального центра развития качества образования Тамару Саникидзе, руководителя Национального центра экзаменов Майю Миминошвили, руководителя Национального центра профессионального развития Георгия Мачабели и еще несколько человек. Об этом Михаил Батиашвили заявил на брифинге сегодня.

«Существенный рост доступности и качества образования является одним из важнейших наших приоритетов. Для развития нашей страны необходимо создать систему конкурентоспособного образования, подогнать под современный спрос, для чего планируется много важных реформ.

Соответственно, этот процесс нуждается в новой энергии, новых видениях и новой кадровой политике. Именно с учетом этого мы приняли решения и должности покидают заместители министра – Темур Мургулия, Лия Гигаури, Тамар Саникидзе — директор Национального центра развития качества образования Тамар Саникидзе, Георгий Мачабели — руководитель Национального центра профессионального развития учителей, Манана Мачабели – генеральный директор Национального научного фонда Шота Руставели, Майя Миминошвили – руководитель Центра оценок и экзаменов. Хочу поблагодарить всех за проделанную работу», — заявил Михаил Батиашвили.

По его словам, кадровые изменения в системе продолжатся.






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