Каладзе: Первая часть ремонта дорог в Тбилиси завершится к 15 сентября

10.09.2018 17:40 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что первая часть ремонта дорог в Тбилиси завершится к 15 сентября.



По словам Кахи Каладзе, работы таких масштабов не проходили в Тбилиси за последние годы.



«Статистика явная, сегодня делается вдвое больше, чем в прошлых годах. В будущем году мы должны сделать больше. Проблем очень много и проблемы есть по разным направлениям – канализационные, сточные проблемы, проблемы воды. Соответственно, мы в корне меняем все, куда входим и ведем эти работы. Приводим в порядок канализацию, решаем проблемы с водой среди местного населения и уже потом происходит асфальтирование. Первая часть конкретно этих работ должна завершиться к 15 сентября. Через несколько дней, в ночные часы, мы начнем укладывать второй слой. Следующий этап уже будет ремонт бордюров», — заявил Каха Каладзе.















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