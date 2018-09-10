Вашадзе: Став президентом, я помилую Саакашвили, Мерабишвили, и Ахалая

10.09.2018 18:18 В передаче "Имедис квира" кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил о том, что помилует политических заключенных, если победит в выборах на пост президента.



"Я помилую Михеила Саакашвили, и остальных политических заключенных, находящихся в тюрьме. И Вано Мерабишвили, и Ахалая, Цаадзе, и вообще всех. Хватит уже, политическое преследование в Грузии должно закончиться"- заявил Григол Вашадзе.

















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