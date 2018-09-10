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ЦИК присвоил кандидатам в президенты избирательные номера


10.09.2018   21:38
ЦИК присвоил избирательные номера кандидатам в президенты, представленным 9 политическими партиями и 25 инициативными группами.

10 политическим объединениям по их требованию сохранены номера, присвоенные на последних выборах в органы местного самоуправления. Среди них «Национальное движение» и «Европейская Грузия».

По словам главы отдела правового обеспечения ЦИК Георгия Каландаришвили, присвоение избирательных номеров проведено до окончательной регистрации всех кандидатов для улучшения избирательной среды и содействия кандидатам.

«Для улучшения избирательной среды и содействия избирательным субъектам ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос присуждения порядковых номеров кандидатам. Это подразумевало процедуры, согласно которым, десяти субъектам, в соответствии с законом, оставлены те порядковые номера, которые были им присвоены на последних выборах в органы местного самоуправления, кандидатам, представленным 9 политическими объединениями, номера были присвоены по жребию, порядковые номера также присвоены 25 инициативным группам», - сообщил Георгий Каландаришвили.






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