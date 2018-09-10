Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США готовы ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге - Болтон


10.09.2018   23:29
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным на фоне намерений суда расследовать возможные военные преступления американцев в Афганистане. Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает агентство AFP.

"Теоретически МУС привлекает виновников самых вопиющих зверств к ответственности за их преступления, выносит справедливое решение в отношении жертв и сдерживает будущие злоупотребления. На практике, однако, суд является неэффективным и безответственным", - сказал Болтон.

Он отметил, что Вашингтон отвергает любое решение суда об уголовном преследовании американских военнослужащих и сотрудников разведслужб за возможные преступления против задержанных в Афганистане.

По словам Болтона, расследование военных преступлений в Афганистане является "абсолютно необоснованным и незаконным".

"Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников, от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом", - заявил Болтон.

В качестве санкций Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министры Грузии и Армении договорились увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Выявлены сектора экономики Грузии с высоким экспортным потенциалом
Грузия заняла 59-е место в рейтинге инновационного развития
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна