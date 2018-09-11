Грузия и Украина договорились о совместной борьбе с «ворами в законе»

11.09.2018 11:02 Грузия и Украина договорились о совместной борьбе с «ворами в законе» и наркопреступностью. Решение было принято в ходе встречи министров внутренних дел Украины и Киева, которая состоялась в Киеве.



Как заявил Арсен Аваков после переговоров с Георгием Гахария, главной проблемой остается идентификация преступников, оперативный обмен информацией и т.н. воры в законе.



«Была создана такая ситуация когда мы долго не могли получать информацию из Грузии. Мы понимали, что задержали криминального авторитета, однако подтвердить это из Грузии не удавалось», — заявил Аваков.



По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, рамках визита Гахария в Киев, инициировано создание межгосударственной рабочей группы, члены которой будут координировать борьбу с организованной преступностью и «ворами в законе».



«Нас беспокоит борьба с организованной преступностью и «ворами в законе», большинство их которых являются выходцами из Грузии. Мы выступаем с инициативой создать контактную группу, которая будет обеспечивать оперативный обмен информацией, чтобы мы осуществили быстрое реагирование. В контактную группу войдут представители правоохранительных органов – Украины, Турции, Азербайджана и Грузии.



На встрече Авакова и Гахария рассматривалась и тема борьбы с наркопреступностью. По данным министра внутренних дел Украины, Георгий Гахария выразил желание сотрудничать с украинскими коллегами и положительно оценил работу департамента кибербезопасности полиции Украины.



«Ваш департамент по борьбе с киберпеступностью является лучшим в Европе. Мы хотим пригласить вашего офицера в Грузию в целях обмена опытом», — заявил Гахария.















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