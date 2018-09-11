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Вторая международная конференция, организованная институтом Маккейна откроется в Тбилиси


11.09.2018   11:05
Сегодня в Тбилиси откроется четвертая ежегодная конференция «Мир вверх ногами». Мероприятие организовано вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC).

Участие в конференции примут президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министры иностранных дел и обороны Давид Залкалиани и Леван Изория.

Мероприятие с приветственной речью откроет и модератором основных сессий будет глава Института Маккейна в Вашингтоне Курт Волкер.

В рамках конференции пройдут дискуссии и дебаты, в которых будут участвовать представители парламентской оппозиции, неправительственного сектора, кандидаты в президенты Грузии и международные журналисты.

Конференция завершится завтра.






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